La Rai sospende le repliche estive di Report | confermata la nuova stagione in autunno

Notizia in breve

La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report, il programma di giornalismo d’inchiesta. La decisione è stata presa in via cautelativa e riguarda le repliche trasmesse durante la stagione estiva. La prossima stagione del programma è confermata e dovrebbe andare in onda in autunno, senza indicazioni precise sulla ripresa delle repliche estive.