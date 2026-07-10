La Rai sospende le repliche estive di Report | confermata la nuova stagione in autunno
La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report, il programma di giornalismo d’inchiesta. La decisione è stata presa in via cautelativa e riguarda le repliche trasmesse durante la stagione estiva. La prossima stagione del programma è confermata e dovrebbe andare in onda in autunno, senza indicazioni precise sulla ripresa delle repliche estive.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop temporaneo alle repliche del programma di approfondimento. La Rai ha deciso di sospendere in via cautelativa la programmazione delle repliche estive di Report, il celebre programma di giornalismo d’inchiesta del servizio pubblico. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale diffusa dall’azienda. Secondo quanto spiegato dalla Direzione Approfondimento Rai, il provvedimento è stato adottato in attesa che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda che coinvolge il conduttore Sigfrido Ranucci. La scelta viene definita una misura prudenziale finalizzata a salvaguardare un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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