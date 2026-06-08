L'Italian Global Series si svolgerà dal 3 all'11 luglio a Rimini e Riccione. Sono stati annunciati i titoli e gli ospiti dell'evento, che includerà anche la partecipazione di Rai Fiction. La manifestazione presenterà diverse produzioni e incontri, con una presenza di rappresentanti del settore televisivo e cinematografico. La rassegna si svolgerà in varie location delle due città italiane, con un programma dedicato alle nuove uscite e alle anteprime.

Dal 3 all’11 luglio si terranno a Rimini e Riccione gliItalian Global Series, un modo per dare lustro alla serie italiana, telefilm che vengono esportati anche all’estero e che danno vita a vere e proprie manie. Tantissimi i titoli che vi parteciperanno e quindi saranno attesi molti attori e registi che hanno dato vita a prodotti che sono diventati dei cult. AncheRai Fiction ci sarà quest’anno: “Per Rai Fiction la partecipazione all’Italian Global Series Festival nasce dalla convinzione che il confronto con le migliori esperienze del settore sia un passaggio essenziale del nostro ruolo editoriale.Il Festival rappresenta per noi un’occasione importante per valorizzare l’offerta di fiction del servizio pubblico“,ha spiegatoMaria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italian Global Series: tutti i titoli, ci sarà anche Rai Fiction

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