Incidente sul raccordo anulare | auto in fiamme dopo scontro in galleria morto un uomo

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si è verificato un incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma, quando due auto sono entrate in collisione all’interno di una galleria. Uno dei veicoli ha preso fuoco dopo lo scontro, e un uomo è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente mortale nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Un uomo è deceduto dopo lo scontro fra due automobilisti. In seguito all'urto la macchina si è ribaltata ed ha preso fuoco. Trasportato in condizioni critiche in ospedale è poi deceduto. La tragedia stradale in galleria, nella.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro in galleria, morto un uomo

Leggi anche: Incidente sul raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un uomo

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente sul Raccordo anulare oggi a Roma, scontro auto-moto: due feriti; Incidente sul Gra a Roma, scontro auto-moto: un morto tra Tuscolana e Anagnina; Si ferma per soccorrere automobilista, 35enne muore investito a Roma.

incidente sul raccordo anulareIncidente sul raccordo anulare: scontro in galleria, morto un uomoIncidente mortale nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Un uomo è deceduto dopo lo scontro fra due automobilisti. La tragedia stradale in galleria, nella carreggiata interna. romatoday.it

incidente sul raccordo anulareIncidente sul Raccordo Anulare all’alba: un morto, code e rallentamenti anche sull’aureliaScontro tra tre veicoli sul Raccordo: morta una persona. Corsie chiuse e lunghe code anche sulla statale Aurelia ... fanpage.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.