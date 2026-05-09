Incidente sul raccordo anulare | auto in fiamme dopo scontro in galleria morto un uomo
Nella notte si è verificato un incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma, quando due auto sono entrate in collisione all’interno di una galleria. Uno dei veicoli ha preso fuoco dopo lo scontro, e un uomo è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Incidente mortale nella notte sul Grande raccordo anulare di Roma. Un uomo è deceduto dopo lo scontro fra due automobilisti. In seguito all'urto la macchina si è ribaltata ed ha preso fuoco. Trasportato in condizioni critiche in ospedale è poi deceduto. La tragedia stradale in galleria, nella.🔗 Leggi su Romatoday.it
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