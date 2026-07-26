Fiamme al biodigestore a fuoco una copertura

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fiamme hanno interessato la copertura di un capannone nel nuovo impianto biodigestore nell’area di Saliceti. Le squadre dei vigili del fuoco di Spezia sono intervenute fino a sera per spegnere l’incendio e bonificare l’area. L’incendio si è verificato al confine tra i territori di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. Nessun ferito è stato segnalato. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

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Vezzano (La Spezia), 26 luglio 2026 – Hanno lavorato fino a sera le squadre dei vigili del fuoco di Spezia per bonificare la copertura di un capannone del nuovo impianto biodigestore in fase di ultimazione nell’area di Saliceti, al confine tra i territori di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. Le fiamme sono divampate a metà mattinata e il fumo sempre più denso in pochi minuti ha invaso la vallata ed è stato visibile dalle colline circostanti. Sono stati momenti di altissima tensione fino a quando le squadre dei vigili del fuoco e Arpal non sono intervenute ridimensionando soprattutto la pericolosità del rogo. Il fumo, seppur corposo, ha interessato il cippato di legno naturale non trattato utiizzato per la realizzazione dei biofiltri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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