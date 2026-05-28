Un incendio si è sviluppato su una motonave ormeggiata tra le banchine 29 e 30 nel porto di Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri e continuano le operazioni di spegnimento. Non sono stati riportati feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali danni alla nave e alle strutture portuali. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Proseguono dal pomeriggio di ieri le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio divampato a bordo di una motonave ormeggiata tra le banchine 29 e 30 del porto di Napoli. Le fiamme, sviluppatesi probabilmente al settimo piano, hanno interessato anche altri ponti dell’imbarcazione. Le squadre stanno operando sia da terra sia dal mare. Nessuna persona è rimasta coinvolta: a bordo era presente solo personale impegnato in attività di manutenzione. In corso le ultime operazioni di bonifica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio su una nave a Napoli, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendio su una nave a Napoli, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

Notizie e thread social correlati

Incendio a Teglio: vigili del fuoco in azione per domare le fiammeNel pomeriggio di oggi, un incendio si è sviluppato lungo la strada tra il fondovalle e San Giacomo di Teglio.

Maso in fiamme, vigili del fuoco in azione per domare l’incendioNella notte tra il 24 e il 25 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Alto Adige per spegnere un incendio che ha interessato il tetto di un...

Temi più discussi: Incendio su una nave in cantiere nel porto di Napoli, nessun ferito; Paura nel porto di Napoli, incendio su una nave in manutenzione; Incendio su una nave in cantiere nel porto di Napoli, nessun ferito; Incendio su una nave ormeggiata in un cantiere nel porto: nessun ferito. Si temono fumi tossici.

#Napoli - Incendio su una nave in cantiere nel porto, nessun ferito In corso le operazioni di spegnimento su traghetto ro-ro Leggi la notizia --> x.com

Incendio su una nave a Napoli, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme(LaPresse) Proseguono dal pomeriggio di ieri le operazioni dei vigili del fuoco per l’incendio divampato a bordo di una motonave ormeggiata tra le banchine 29 e 30 del porto di Napoli. Le fiamme, ... ilmattino.it

Incendio su nave GNV Phoenix nel porto di Napoli: interventi in corsoRiceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Nella giornata odierna si è sviluppato un incendio a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente ferma per lavori di manutenzione ... expartibus.it