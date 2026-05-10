In fiamme una baracca in legno | intervengono i vigili del fuoco
Nella notte di domenica 10 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiorentina, a Pisa, a causa di un incendio che ha interessato una baracca in legno. La squadra di soccorso si è recata sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state riportate altre informazioni sulla causa o sui danni subiti dalla struttura.
Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nella notte di domenica 10 maggio in via Fiorentina, nel comune di Pisa, per un incendio che si era sviluppato in una baracca. Il personale, intervenuto con due mezzi antincendio, ha estinto le fiamme che avevano avvolto la struttura in legno.Gli.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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