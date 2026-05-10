In fiamme una baracca in legno | intervengono i vigili del fuoco

Nella notte di domenica 10 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiorentina, a Pisa, a causa di un incendio che ha interessato una baracca in legno. La squadra di soccorso si è recata sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono state riportate altre informazioni sulla causa o sui danni subiti dalla struttura.

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