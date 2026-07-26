La Corte dei conti ha segnalato che i crediti stimati e i ricavi dai ticket sanitari risultano sovrastimati nel bilancio preventivo del 2024. Secondo le analisi, questa discrepanza potrebbe determinare un deficit di liquidità. Le autorità sanitarie e regionali sono state chiamate a chiarire le modalità di calcolo e le eventuali misure correttive. La questione riguarda specificamente le stime di entrate previste e la loro affidabilità nel contesto della pianificazione finanziaria.

Dalla Corte dei conti arriva una nuova e pesante bacchettata: Pietro Vignali e Rosaria Tassinari, rispettivamente capogruppo in Regione e coordinatore regionale di Forza Italia il primo e vice coordinatrice del partito azzurro con delega alla Romagna la parlamentare forlivese, affidano a questa frase il giudizio sulla relazione con cui la magistratura contabile ha esaminato il bilancio relativo all’anno 2024 dell’Ausl Romagna. Il documento, secondo i due rappresentanti azzurri, evidenzia criticità che chiamano in causa la gestione economico-finanziaria dell’azienda sanitaria locale e al tempo stesso il ruolo della Regione. "Nel 2024 vi sono... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - FI in pressing su Ausl e Regione: "Crediti sovrastimati e ticket: che buco nel bilancio del 2024"

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