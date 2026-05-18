L' Asl Foggia affonda nel disavanzo | radiografia del buco di bilancio record perché i conti non tornano
L'Asl di Foggia ha registrato un disavanzo record rispetto alle altre aziende sanitarie della regione, con un buco di bilancio che supera tutte le precedenti cifre. I dati relativi ai bilanci dell'anno 2025 sono stati resi noti e mostrano una situazione finanziaria critica. La situazione ha attirato l'attenzione degli organi di controllo e delle autorità sanitarie, che stanno analizzando le cause di questa pesante perdita economica. La situazione è ora al centro di discussioni sulla gestione e sui futuri interventi necessari.
Spetta alla Asl di Foggia la maglia nera del deficit più alto tra le Aziende sanitarie pugliesi che in questi giorni hanno consegnato i bilanci d’esercizio del 2025. Quasi tutti in perdita e tutti concorrono ad attestare il buco monstre della sanità pugliese su 360 milioni di euro, costato caro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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