Il club di calcio si trova di fronte a una perdita significativa di entrate a causa della mancata qualificazione alla Champions League, con ripercussioni che vanno oltre la semplice diminuzione dei ricavi. Le conseguenze si riflettono anche sui piani finanziari e sul bilancio complessivo, innescando la necessità di rivedere le strategie economiche adottate finora. La situazione richiede un'analisi approfondita delle spese e delle entrate future, considerando le nuove sfide imposte dall’esclusione dalla competizione continentale.

Alla Continassa la Juventus torna a vedere aggirarsi vecchi fantasmi. I tifosi, la squadra — o almeno chi, dentro lo spogliatoio, sta vivendo un inquietante déjà vu — e la società stessa. Fallire la qualificazione alla prossima Champions non sarebbe soltanto un disastro economico: obbligherebbe all’ennesima riscrittura del piano di rilancio, ormai aggiornato con la frequenza delle manovre finanziarie della Prima Repubblica. Tutto, naturalmente, si decide nell’ultima giornata di campionato. I bianconeri coltivano ancora qualche speranza, ma già si possono fare i conti di un’eventuale stagione senza la grande coppa. Il paracadute dell’Europa League, alla quale la Juve è già qualificata, attutirebbe in parte il colpo, ma la botta resterebbe comunque dolorosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un buco nel bilancio e un piano da riscrivere: Juve senza Champions, le cifre del disastro

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