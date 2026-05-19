Un buco nel bilancio e un piano da riscrivere | Juve senza Champions le cifre del disastro

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club di calcio si trova di fronte a una perdita significativa di entrate a causa della mancata qualificazione alla Champions League, con ripercussioni che vanno oltre la semplice diminuzione dei ricavi. Le conseguenze si riflettono anche sui piani finanziari e sul bilancio complessivo, innescando la necessità di rivedere le strategie economiche adottate finora. La situazione richiede un'analisi approfondita delle spese e delle entrate future, considerando le nuove sfide imposte dall’esclusione dalla competizione continentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alla Continassa la Juventus torna a vedere aggirarsi vecchi fantasmi. I tifosi, la squadra — o almeno chi, dentro lo spogliatoio, sta vivendo un inquietante déjà vu — e la società stessa. Fallire la qualificazione alla prossima Champions non sarebbe soltanto un disastro economico: obbligherebbe all’ennesima riscrittura del piano di rilancio, ormai aggiornato con la frequenza delle manovre finanziarie della Prima Repubblica.  Tutto, naturalmente, si decide nell’ultima giornata di campionato. I bianconeri coltivano ancora qualche speranza, ma già si possono fare i conti di un’eventuale stagione senza la grande coppa. Il paracadute dell’Europa League, alla quale la Juve è già qualificata, attutirebbe in parte il colpo, ma la botta resterebbe comunque dolorosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

un buco nel bilancio e un piano da riscrivere juve senza champions le cifre del disastro
© Gazzetta.it - Un buco nel bilancio e un piano da riscrivere: Juve senza Champions, le cifre del disastro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lintervento di Gila su Cabal in Juve-Lazio in occasione della rete annullata è

Video Lintervento di Gila su Cabal in Juve-Lazio in occasione della rete annullata è

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Juve, senza Champions sarebbe un disastro: un buco da 100 milioni, più Openda da pagare...

Bilancio Milan, senza Champions in arrivo una perdita. Il piano del club per ridurlaC'erano una volta Berlusconi e Moratti, che non badavano a spese per affermare la loro supremazia.

juve un buco nel bilancioJuve già bocciata dalla Borsa, buco da Champions: la palla passa al mercatoNulla di drammatico in prospettiva, ma il segnale che la delusione va oltre gli aspetti sportivi e si concentra su quelli economici che andranno incontro a un inevitabile deficit di entrate senza la p ... tuttosport.com

juve un buco nel bilancioPagina 3 | Juve già bocciata dalla Borsa, buco da Champions: la palla passa al mercatoNulla di drammatico in prospettiva, ma il segnale che la delusione va oltre gli aspetti sportivi e si concentra su quelli economici che andranno incontro a un inevitabile deficit di entrate senza la p ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web