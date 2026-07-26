Dal 4 al 20 settembre si svolge il Festival dell’Inchiesta nelle Marche, alla sua 15esima edizione. L’evento è dedicato alla memoria di un noto giornalista e vede la partecipazione di numerosi professionisti di rilievo nel settore. La manifestazione si svolge in diverse location della regione e prevede incontri, conferenze e workshop dedicati al giornalismo investigativo. La rassegna si conclude con una cerimonia di premiazione dei migliori reportage dell’anno.

Dal 4 al 20 settembre torna il Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche, dedicato alla memoria del giornalista Gianni Rossetti, giunto alla sua 15esima edizione. Il Festival è organizzato dal Circolo Juter Osimo Aps-Ets, riconosciuto da anni impegnato nella promozione della cultura e dell’attività sociale, grazie al lavoro di una rete di volontari. La rassegna artistica è affidata al Vaticanista de ’La Stampa’ di origini jesine ed allievo di Gianni Rossetti, Giacomo Galeazzi. Il programma prenderà il via venerdì 4 alle ore 21 nel santuario San Giuseppe da Copertino di Osimo, con l’incontro "L’informazione religiosa e le nuove forme di comunicazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival dell’Inchiesta. Super giornalisti in arrivo

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