Chiavari ospita il 105 Summer Festival | in arrivo i big e i brani più ascoltati dell’estate 2026
Venerdì 12 giugno, piazza San Giovanni Paolo II a Chiavari ospiterà il 105 Summer Festival, una rassegna musicale estiva con artisti di grande rilievo e i brani più ascoltati dell’estate 2026. L’evento si terrà a pochi passi dal porto turistico e coinvolgerà la città con performance di artisti di spicco del panorama musicale attuale.
Chiavari si prepara a un grande evento pronto a coinvolgere la città nel segno della grande musica: venerdì 12 giugno piazza San Giovanni Paolo II, a due passi dal porto turistico, ospita il 105 Summer Festival, la rassegna estiva con tutti i big del momento.Un live completamente gratuito che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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