L’amministrazione di Donald Trump ha citato in giudizio alcuni giornalisti del New York Times, accusandoli di aver diffuso informazioni riservate sull’Air Force One. L’azione legale si riferisce a un’inchiesta del giornale sui problemi di sicurezza del velivolo. Nessuna delle parti ha ancora commentato. La causa è stata depositata in tribunale federale.

Diversi giornalisti del New York Times sono stati citati in giudizio dall’amministrazione di Donald Trump per un’inchiesta del giornale sui problemi di sicurezza del suo nuovo Air Force One (il nome con cui viene chiamato l’aereo su cui viaggia il presidente degli Stati Uniti). Il New York Times ha scritto che nei mandati di comparizione si parla di «una presunta violazione della legge penale federale» ma che per il resto contengono pochi dettagli. Il New York Times ha scritto dell’accaduto come di un grave attacco al diritto di cronoca negli Stati Uniti. Uno degli avvocati del giornale ha detto che «il fatto che degli agenti federali si siano presentati alla porta di giornalisti dovrebbe scuotere la coscienza di ogni americano che crede nella Costituzione e nella libertà di stampa». 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Trump ha citato in giudizio un gruppo di giornalisti del New York Times per un’inchiesta sul suo nuovo Air Force One

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