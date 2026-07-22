Firenze il 26 luglio visite guidate speciali gratuite per la festa di Sant’Anna
Il 26 luglio a Firenze si terranno visite guidate gratuite per la Festa di Sant’Anna, protettrice della città e della libertà fiorentina. Le visite sono organizzate dai Musei Civici e dalla Fondazione MUS. La giornata celebra la ricorrenza civica e religiosa, con percorsi speciali dedicati alla storia e alle tradizioni locali. L’iniziativa è rivolta al pubblico e si svolge durante tutta la giornata.
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