Firenze il 26 luglio visite guidate speciali gratuite per la festa di Sant’Anna

Notizia in breve

Il 26 luglio a Firenze si terranno visite guidate gratuite per la Festa di Sant’Anna, protettrice della città e della libertà fiorentina. Le visite sono organizzate dai Musei Civici e dalla Fondazione MUS. La giornata celebra la ricorrenza civica e religiosa, con percorsi speciali dedicati alla storia e alle tradizioni locali. L’iniziativa è rivolta al pubblico e si svolge durante tutta la giornata.