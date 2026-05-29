Incontinenza visite gratuite con gli specialisti Asst Lariana | come prenotarsi al Sant' Anna

Da quicomo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È possibile prenotare visite gratuite con specialisti dell’Asst Lariana presso il Sant’Anna per il trattamento dell’incontinenza urinaria. La condizione, che colpisce uomini e donne di tutte le età, spesso viene considerata un problema da tenere nascosto. Le prenotazioni sono aperte e i dettagli su come iscriversi sono disponibili presso le strutture sanitarie coinvolte.

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L'incontinenza urinaria colpisce uomini e donne di tutte le età e spesso viene vissuta come un problema da nascondere. Proprio per sensibilizzare la popolazione e favorire la prevenzione, sabato 6 giugno l'Asst Lariana aderirà alla ventunesima Giornata nazionale per la prevenzione e la cura. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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