Incontinenza visite gratuite con gli specialisti Asst Lariana | come prenotarsi al Sant' Anna

Notizia in breve

È possibile prenotare visite gratuite con specialisti dell’Asst Lariana presso il Sant’Anna per il trattamento dell’incontinenza urinaria. La condizione, che colpisce uomini e donne di tutte le età, spesso viene considerata un problema da tenere nascosto. Le prenotazioni sono aperte e i dettagli su come iscriversi sono disponibili presso le strutture sanitarie coinvolte.