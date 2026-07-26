Festa di San Domenico tra le migliori manifestazioni d’Italia

Il ministero ha riconosciuto la Festa di San Domenico come una delle migliori manifestazioni in Italia, posizionando Castiglione del Lago tra i principali centri di promozione culturale e turistica. Questa mattina, nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, è stata annunciata la programmazione della manifestazione, prevista dal 2 al 9 agosto 2026. L’evento prevede una serie di appuntamenti che combinano elementi storici, Rinascimento e Barocco.

Il riconoscimento ministeriale incorona la , proiettando Castiglione del Lago ai vertici della promozione culturale e turistica nazionale. Questa mattina, nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, è stata presentata la kermesse in programma dal 2 al 9 agosto 2026, un cartellino di appuntamenti che unisce rigore storico, Rinascimento e Barocco. Alla conferenza sono intervenuti il vice priore della Confraternita Antonio Pagnotta, il sindaco Matteo Burico e la presidente di Lagodarte Nadia Pasquali. Il traguardo dell’ottavo posto su 385 eventi valutati dal Ministero della Cultura, con 85 punti su 100, premia la fedeltà filologica e l’impegno della Confraternita, attiva dal 1638. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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