Festa di San Domenico tra le migliori manifestazioni d’Italia

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il ministero ha riconosciuto la Festa di San Domenico come una delle migliori manifestazioni in Italia, posizionando Castiglione del Lago tra i principali centri di promozione culturale e turistica. Questa mattina, nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, è stata annunciata la programmazione della manifestazione, prevista dal 2 al 9 agosto 2026. L’evento prevede una serie di appuntamenti che combinano elementi storici, Rinascimento e Barocco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il riconoscimento ministeriale incorona la , proiettando Castiglione del Lago ai vertici della promozione culturale e turistica nazionale. Questa mattina, nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, è stata presentata la kermesse in programma dal 2 al 9 agosto 2026, un cartellino di appuntamenti che unisce rigore storico, Rinascimento e Barocco. Alla conferenza sono intervenuti il vice priore della Confraternita Antonio Pagnotta, il sindaco Matteo Burico e la presidente di Lagodarte Nadia Pasquali. Il traguardo dell’ottavo posto su 385 eventi valutati dal Ministero della Cultura, con 85 punti su 100, premia la fedeltà filologica e l’impegno della Confraternita, attiva dal 1638. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

festa di san domenico tra le migliori manifestazioni d8217italia
© Lanazione.it - Festa di San Domenico tra le migliori manifestazioni d’Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Chi viene alla prossima data dello Snack Club tour a Forlì

Video Chi viene alla prossima data dello Snack Club tour a Forlì? ?

Notizie e thread social correlati

San Domenico in festa 2026 a SelvazzanoA Selvazzano Dentro, la Comunità di San Domenico si prepara a ospitare l’edizione 2026 di «San Domenico in festa!».

Tra Scanno e San Domenico: un viaggio tra dighe e geologiaTra Scanno e San Domenico si trova un'area caratterizzata da un passaggio tra paesaggi naturali e interventi umani, con un bacino naturale e uno...

Temi più discussi: Festa di San Domenico, splendori tra Rinascimento e Barocco. Per il MiC è tra le migliori in Italia; Festa di San Domenico di Guzmán a Taggia: fede, arte e cultura; Festa di San Domenico tra le migliori manifestazioni d’Italia; Per Ministero Festa San Domenico tra migliori Italia.

festa di san festa di san domenicoFesta di San Domenico tra le migliori manifestazioni d’ItaliaIl riconoscimento ministeriale incorona la Festa di San Domenico tra le migliori manifestazioni d’Italia, proiettando Castiglione del Lago ... lanazione.it

Festa di San Domenico, splendori tra Rinascimento e Barocco. Per il MiC è tra le migliori in ItaliaMentre la Festa di San Domenico è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura tra le migliori manifestazioni d'Italia, premiando il merito e il lavoro della Confraternita ... orvietonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web