Tra Scanno e San Domenico si trova un'area caratterizzata da un passaggio tra paesaggi naturali e interventi umani, con un bacino naturale e uno artificiale. La diga presente in questa zona ha modificato il corso del territorio, lasciando tracce sulla sua geologia. Le rocce e le strutture geologiche sono state influenzate dalla costruzione, influendo sulla stabilità del terreno. La presenza di opere idrauliche ha alterato il paesaggio e le caratteristiche geologiche della regione.

? Punti chiave Come cambia il paesaggio tra un bacino naturale e uno artificiale?. Quali tracce geologiche lascia una diga sulla stabilità del territorio?. Perché la ricerca universitaria è fondamentale per la gestione delle acque?. Come l'intervento umano ha trasformato la morfologia tra Scanno e San Domenico?.? In Breve L'evento rientra nel Dams and Reservoirs Day coordinato da ITCOLD tra 22 maggio e 7 giugno.. L'iniziativa coinvolge 300 operatori e 500 grandi dighe su dieci regioni italiane.. L'attività è organizzata dal Dipartimento di Scienze e dal Centro Ateneo Terra e Mare.. L'escursione tra Scanno e San Domenico è aperta anche al pubblico locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra Scanno e San Domenico: un viaggio tra dighe e geologia

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