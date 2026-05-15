San Domenico in festa 2026 a Selvazzano

A Selvazzano Dentro, la Comunità di San Domenico si prepara a ospitare l’edizione 2026 di «San Domenico in festa!». L’evento si svolgerà presso i locali della comunità e prevede diverse attività e momenti di aggregazione. La festa rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge residenti e visitatori, offrendo spazi di incontro e attività culturali. La data e il programma ufficiale saranno comunicati nelle prossime settimane.

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