San Domenico in festa 2026 a Selvazzano

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Selvazzano Dentro, la Comunità di San Domenico si prepara a ospitare l’edizione 2026 di «San Domenico in festa!». L’evento si svolgerà presso i locali della comunità e prevede diverse attività e momenti di aggregazione. La festa rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge residenti e visitatori, offrendo spazi di incontro e attività culturali. La data e il programma ufficiale saranno comunicati nelle prossime settimane.

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Ritorna l'appuntamento con «San Domenico in festa!» presso la Comunità di San Domenico a Selvazzano Dentro. Due fine settimana ricchi di musica dal vivo, gastronomia e sport, con l'apertura degli stand prevista ogni sera dalle ore 19.30.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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