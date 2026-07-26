Nel Gran Premio d'Ungheria, la Ferrari ha concluso con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto, lontano dalle aspettative. Hamilton e il team principal Vasseur hanno attribuito il risultato a troppi errori commessi durante la gara. La squadra ha perso l'opportunità di ottenere un podio, lasciando il circuito con molti rimpianti. La gara si è conclusa senza le posizioni di vertice sperate, segnando un fine settimana deludente per la scuderia.

Hungaroring, 26 luglio 2026 - Il podio sfumato e un fine settimana chiuso con tanti rimpianti. La Ferrari lascia il Gran Premio d'Ungheria con il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Lewis Hamilton, un risultato ben lontano dalle aspettative maturate dopo le indicazioni emerse nelle prime fasi del weekend. Hamilton: "Non dovevamo fare l'ultima sosta". Il più critico è proprio Hamilton, convinto che la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa. "Questo weekend avremmo sicuramente dovuto vincere", ammette il britannico, che poi concentra l'attenzione sulla strategia adottata nel finale. "Non credo proprio che avremmo dovuto effettuare l'ultima sosta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Ferrari, per Hamilton e Vasseur sfuma il podio in Ungheria: "Troppi errori"

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