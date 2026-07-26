Lewis Hamilton ha dichiarato che la vittoria in Ungheria era alla portata, ma la Ferrari ha commesso troppi errori durante il weekend. Vasseur ha confermato che ci sono state decisioni sbagliate che hanno influito sui risultati. La scuderia di Maranello lascia Budapest con molte delusioni e poche speranze di recupero. La gara si è conclusa senza il successo sperato, evidenziando le difficoltà tecniche e strategiche affrontate.

Lewis Hamilton non si nasconde e sa che quella dell'Ungheria è un'occasione persa: “Questo weekend avremmo sicuramente dovuto vincere”. Invece la Ferrari lascia Budapest con l'amaro in bocca e un carico di rimpianti. La pausa estiva arriva proprio nel fine settimana in cui il tracciato ungherese sembrava poter rappresentare il terreno ideale per le Rosse di Maranello. Cosa resta, allora? Restano anche gli errori di Hamilton. A 41 anni e con sette titoli mondiali alle spalle, il britannico continua ad accumulare penalità in una stagione fin qui complicata sotto questo aspetto. Dopo la sanzione rimediata sabato in qualifica per l'impeding ai danni di Oscar Piastri, che aveva portato a quattro il conto delle penalità negli ultimi sei weekend, in gara è arrivato un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ferrari, quanti errori. Hamilton: "Si doveva vincere". Vasseur: "Troppe decisioni sbagliate"

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