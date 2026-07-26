Fermato un 35enne per il ciclista travolto e ucciso a Turbigo vicino Milano è positivo ad alcol e droga

Da virgilio.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Turbigo dopo aver vagato in stato confusionale nel centro. È risultato positivo all'alcol e alle sostanze stupefacenti durante i controlli successivi a un incidente stradale avvenuto tra il 25 e il 26 luglio. In quella notte, un ciclista di 76 anni è stato travolto e ucciso. L’uomo è stato fermato e sottoposto a analisi.

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Vagava per il centro di Turbigo in stato confusionale, poi il controllo e il fermo. Così è stato arrestato un 35enne, risultato positivo alle analisi sulla presenza di alcol e sostanze stupefacenti, per l’incidente avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio, quando un ciclista di 76 anni è stato travolto e ucciso. La vittima, che rispondeva al nome di Francesco Calderaro, è stata investita da un’auto in corsa e il conducente non si è fermato per prestare soccorso. Calderaro è morto sul colpo. 35enne arrestato a Turbigo Nel pomeriggio di domenica 26 luglio i carabinieri delle stazioni di Legnano e Cuggiono hanno arrestato un 35enne. L’uomo si trovava nel centro del comune di Turbigo insieme alla compagna, e si presentava in stato confusionale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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