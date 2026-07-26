Durante i Campionati Italiani allo Stadio Ridolfi di Firenze, Fausto Desalu è stato battuto sui 200 metri. La gara ha visto Filippo Dezza sorprendere tutti, ottenendo la vittoria. La staffetta 4x100 metri si è disputata, ma i dettagli sui risultati non sono ancora stati comunicati. La seconda giornata si è conclusa con questa sconfitta per Desalu, mentre Dezza si è distinto come vincitore inatteso.

Fausto Desalu ha perso sui 200 metri ai Campionati Italiani: questa è la notizia negativa della seconda giornata di gare allo Stadio Ridolfi di Firenze. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 partiva con tutti i favori del pronostico, anche perché lo scorso 10 luglio aveva fornito un paio di buone prestazione in quel di Wetzlar, correndo sul rettilineo in 10.22 e sul mezzo giro di pista in 20.08, fermandosi rispettivamente a uno e tre centesimi dai propri personali. Il verdetto arrivato dal capoluogo toscano è invece a sorpresa: il velocista lombardo ha avuto un altissimo tempo di reazione (0.253), non ha sfigurato in curva, ma poi è totalmente mancato in rettilineo, dove è sembrato a corto di energie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fausto Desalu battuto sui 200 ai Campionati Italiani! Filippo Dezza si rivela: sorpresa assoluta. E la 4×100…

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