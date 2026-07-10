A Wetzlar, in Germania, Fausto Desalu ha corso i 200 metri in 20.25 secondi, il secondo miglior tempo europeo dell’anno. Durante la gara, ha anche partecipato alla staffetta 4x100 metri, sussurrando sul rettilineo. La sua performance apre le porte a possibili convocazioni per gli Europei di Birmingham, in programma a metà agosto.

Fausto Desalu si è reso protagonista di una meravigliosa serata a Wetzlar (Germania), dove ha confezionato due prestazioni degne di nota e che fanno ben sperare a un mese dagli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100 ha regalato un paio di fiammate pregevoli nel giro di ottanta minuti, mostrando una condizione di forma in crescendo per un pilastro fondamentale della staffetta tricolore. Il velocista lombardo ha corso i 100 metri in 10.22 con 0,5 ms di vento a favore (settimo posto complessivo), fermandosi a un centesimo dal personale siglato il 18 maggio 2022 a Savona. A seguire il 32enne si è prodigato sul mezzo giro di pista: 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fausto Desalu si scatena sui 200: secondo tempo europeo dell’anno! E sul rettilineo sussurra per la 4×100

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