Fausto Desalu ha gareggiato per la prima volta in questa stagione a livello individuale, partecipando ai campionati di Bruxelles. Dopo aver preso parte con la staffetta 4x100 alle World Relays, il campione olimpico di Tokyo 2020 si è concentrato sui 200 metri. La competizione si è svolta in Belgio, segnando il debutto del velocista in questa fase dell’anno.

Fausto Desalu ha fatto il proprio debutto stagionale a livello individuale: dopo aver sostenuto la 4×100 alle World Relays, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 con la staffetta ha preso parte all’Ifam di Bruxelles (Belgio) e si è cimentato nell’amato mezzo giro di pista. Il velocista lombardo ha chiuso con il tempo di 20.61 (0,4 ms di vento a favore), registrando il terzo riscontro di giornata sui 200 metri alle spalle dell’olandese Nsikak Ekpo (20.49) e del norvegese Andreas Kulseng (20.53). Prestazione da interpretare per il 32enne cremonese, che vanta un personale di 20.08 (14 luglio 2024 a La Chaux-de-fonds, secondo italiano più veloce di sempre) e che lo scorso anno si espresse in 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fausto Desalu apre la stagione: tempo di passaggio sui 200 a Bruxelles

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