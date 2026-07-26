Le autorità hanno chiarito che non possono intervenire sulla collina delle Panteraie, dove si segnalano potenziali rischi di frane, perché i terreni sono di proprietà privata. Per intervenire, è necessario ricevere una relazione che attesti la presenza di problemi di sicurezza. Fino a quel momento, non sono previste azioni da parte delle autorità sulle aree interessate.

"I soggetti nelle immediate vicinanze della collina delle Panteraie sono privati: non possiamo intervenire senza una relazione che confermi la presenza di problemi legati alla sicurezza. È necessario che trasmettano una istanza ai vigili del fuoco affinché mettano nero su bianco gli effettivi problemi". Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, ha risposto così durante l’ultima seduta in consiglio comunale alla mozione presentata dal consigliere d’opposizione Andrea Bellettini. "Da anni, il parco delle Panteraie – ha sottolineato – non è oggetto di manutenzione. Questo porta a potenziali rischi per le persone e le cose che si trovano nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fari sulla collina delle Panteraie: "Rischio frane? Terreni privati"

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