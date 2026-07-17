Metanodotto declassato La decisione di Snam | Terreni a rischio frane
Snam ha deciso di declassare il metanodotto che collega Montelupo a Terranuova, parte di un tratto più ampio che si collega alla rete nazionale e internazionale. La motivazione ufficiale riguarda il rischio di frane sui terreni attraversati. La linea è considerata di interesse strategico nazionale, ma la decisione di declassarla comporta modifiche nelle procedure di gestione e controllo. La scelta è stata comunicata senza indicare tempi o dettagli tecnici aggiuntivi.
EMPOLESE VALDARNO Il metanodotto di interesse strategico nazionale che fa capo a Montelupo (è il tratto Terranuova-Montelupo, segmento del più ampio Montelupo-Sansepolcro che si allaccia alla rete italiana e internazionale) verrà declassato da Snam. Per salvarlo. Attraversa zone talora ormai vicine ad aree urbanizzate (rispetto alla sua costruzione negli anni ’70) e altre – si spiega – con terreni in generale rivelatisi a rischio di frane e smottamenti. Perciò, la pressione verrà abbassata (sembra da 70 a 24 bar) garantendo tuttavia le forniture poiché altri segmenti della rete verranno potenziati. Un primo progetto ipotizzava la ricostruzione del tratto Terranuova-Montelupo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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