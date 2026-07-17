Metanodotto declassato La decisione di Snam | Terreni a rischio frane

Notizia in breve

Snam ha deciso di declassare il metanodotto che collega Montelupo a Terranuova, parte di un tratto più ampio che si collega alla rete nazionale e internazionale. La motivazione ufficiale riguarda il rischio di frane sui terreni attraversati. La linea è considerata di interesse strategico nazionale, ma la decisione di declassarla comporta modifiche nelle procedure di gestione e controllo. La scelta è stata comunicata senza indicare tempi o dettagli tecnici aggiuntivi.