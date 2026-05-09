In una zona della periferia sud di Abbadia San Salvatore si è messa in atto una misura di emergenza con l’installazione di pali in cemento armato, destinata a rallentare e contenere una frana di grandi dimensioni. La mappa delle aree a rischio, aggiornata di recente, segnala numerosi punti soggetti a frane e smottamenti. Si tratta di un intervento urgente che richiede tempi rapidi per tentare di limitare i danni.

Una "corona" di pali in cemento armato per rallentare, contenere, la grossa frana che interessa la periferia sud di Abbadia San Salvatore. La procedura per aggiudicare la gara (interventi per una spesa di quasi un milione e mezzo di euro) sono in corso. E dovrebbe concludersi a breve. Non è il primo intervento, e non sarà neppure l’ultimo, per contrastare, arginare per quanto possibile, il pericoloso movimento franoso. Che incombe su ottanta persone residenti in via Remedi, zona interessata dalla criticità idrogeologica. Una frana rigorosamente monitorata con il prezioso contributo del dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, dell’Università di Siena.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frane e smottamenti. Mappa delle zone a rischio. E’ una lotta contro il tempo

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