Famiglia nel bosco a Palmoli | la nuova casa in legno pronta entro Natale
I lavori per la nuova casa in legno di una famiglia nel bosco a Palmoli inizieranno a settembre, con l’obiettivo di completarla entro Natale. La famiglia, che vive in quella zona, si sta preparando al trasferimento, desiderando abitare nella nuova abitazione insieme ai tre bambini già durante le festività. La costruzione si svolgerà nel rispetto dei tempi previsti, puntando a consegnare l’immobile prima delle festività natalizie.
La famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, si prepara a cambiare casa. I lavori per la nuova dimora partiranno a settembre e il desiderio dei genitori è chiaro: vivere tra quelle mura insieme ai tre bambini già a Natale. Il tutto avviene mentre la coppia attende la decisione del Tribunale dei minori dell'Aquila sul ricongiungimento con i figli.Quando iniziano i lavori della nuova casaLe imprese metteranno mano al cantiere della casa nel bosco di Palmoli a partire da settembre. A dirlo è Catherine, che con il marito Nathan aspetta in questi giorni la parola dei giudici sul ritorno dei tre figli a casa. Il suo augurio è semplice e diretto: «Voglio vederla finita entro Natale per viverla con i miei tre bambini». 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Famiglia nel bosco, ecco la nuova casa da 70 metri quadri
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