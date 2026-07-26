La famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, si prepara a cambiare casa. I lavori per la nuova dimora partiranno a settembre e il desiderio dei genitori è chiaro: vivere tra quelle mura insieme ai tre bambini già a Natale. Il tutto avviene mentre la coppia attende la decisione del Tribunale dei minori dell'Aquila sul ricongiungimento con i figli.Quando iniziano i lavori della nuova casaLe imprese metteranno mano al cantiere della casa nel bosco di Palmoli a partire da settembre. A dirlo è Catherine, che con il marito Nathan aspetta in questi giorni la parola dei giudici sul ritorno dei tre figli a casa. Il suo augurio è semplice e diretto: «Voglio vederla finita entro Natale per viverla con i miei tre bambini». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Famiglia nel bosco a Palmoli: la nuova casa in legno pronta entro Natale

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Famiglia nel bosco, ecco la nuova casa da 70 metri quadri

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