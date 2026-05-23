Una famiglia che vive nel bosco ha annunciato che la nuova casa sarà pronta entro sei mesi. La famiglia ha comunicato questa notizia durante un incontro, discutendo i dettagli dei lavori di costruzione. La decisione è stata presa dopo aver valutato i tempi necessari per completare l’edificio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui progressi o sulle eventuali difficoltà incontrate durante i lavori.

Siamo arrivati a una fase cruciale della vicenda che vede come protagonista quella che è stata ribattezzata come famiglia nel bosco. Nathan e Catherine si stanno trasferendo nella struttura messa a disposizione dal Comune, mentre il loro legale, unito ai periti, sta cercando di ottenere il ricongiungimento con i figli. Nel frattempo, si ragiona anche di cosa fare del vecchio casolare nel bosco in cui abitava la famiglia. I coniugi Trevallion Birmingham erano abituati a vivere nella natura con i loro bambini, e sarebbe quella la soluzione preferita dai membri della famiglia. La loro abitazione, tuttavia, è stata definita inadeguata e insalubre, inadatta ad accogliere delle persone, soprattutto tre bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, si ragiona sulla nuova casa: "Sarà pronta entro sei mesi"

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Famiglia nel bosco, papà Nathan nella nuova casa - La volta buona 01/12/2025

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