Famiglia nel bosco si ragiona sulla nuova casa | Sarà pronta entro sei mesi

Da ilgiornale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una famiglia che vive nel bosco ha annunciato che la nuova casa sarà pronta entro sei mesi. La famiglia ha comunicato questa notizia durante un incontro, discutendo i dettagli dei lavori di costruzione. La decisione è stata presa dopo aver valutato i tempi necessari per completare l’edificio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui progressi o sulle eventuali difficoltà incontrate durante i lavori.

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Siamo arrivati a una fase cruciale della vicenda che vede come protagonista quella che è stata ribattezzata come famiglia nel bosco. Nathan e Catherine si stanno trasferendo nella struttura messa a disposizione dal Comune, mentre il loro legale, unito ai periti, sta cercando di ottenere il ricongiungimento con i figli. Nel frattempo, si ragiona anche di cosa fare del vecchio casolare nel bosco in cui abitava la famiglia. I coniugi Trevallion Birmingham erano abituati a vivere nella natura con i loro bambini, e sarebbe quella la soluzione preferita dai membri della famiglia. La loro abitazione, tuttavia, è stata definita inadeguata e insalubre, inadatta ad accogliere delle persone, soprattutto tre bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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