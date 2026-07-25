Le imprese hanno programmato di iniziare i lavori per la nuova abitazione nel bosco a Palmoli a partire da settembre. I genitori hanno richiesto che l’edificio sia pronto entro Natale, in modo da poterci vivere con i tre figli. La famiglia si domanda chi si farà carico delle spese e dei costi relativi alla costruzione, dato che si tratta di una nuova residenza destinata a sostituire quella precedente.

PALMOLI (Chieti) - Le imprese inizieranno a costruire la nuova "casa nel bosco" di Palmoli a partire da settembre. «Voglio vederla finita entro Natale per viverla con i miei tre bambini», afferma Catherine, che con il marito Nathan attende in questi giorni la decisione dei giudici del Tribunale dei minori dell'Aquila sul ricongiungimento con i loro tre figli. Il progetto della nuova casa porta la firma dell'architetta Maria Mascarucci di Chieti, impegnata a rispettare le tempistiche. Tutte le spese saranno a carico dei genitori della famiglia nel bosco, che si stanno adoperando per reperire il denaro necessario. Nessun impegno economico di enti pubblici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, chi paga la nuova casa? I lavori e la richiesta dei genitori: «Pronta entro Natale per viverla con i tre bambini»

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