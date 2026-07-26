Varta, l’azienda tedesca produttrice di batterie, ha dichiarato bancarotta. Oltre 3.000 lavoratori sono a rischio di perdita del posto di lavoro. La società, attiva nel settore da decenni, ha subito gravi difficoltà finanziarie e ora si trova a dover affrontare una crisi che coinvolge anche l’intera industria europea delle batterie. La notizia si aggiunge alle recenti difficoltà di altre aziende del settore.

Fallisce Varta, la storica azienda tedesca di batterie. È un duro colpo per l’industria europea delle batterie, già provata da crisi recenti come quella della svedese Northvolt. Il gruppo tedesco, fondato nel 1887 e per decenni punto di riferimento nel mercato delle pile e dei sistemi di accumulo energetico, ha presentato quattro istanze di insolvenza presso il tribunale di Stoccarda. Oltre alle sue note batterie per uso domestico, il gruppo produce, tra gli altri prodotti, microbatterie per apparecchi acustici e sistemi di accumulo di energia. I motivi del fallimento. I motivi di questa crisi hanno radici lontane, tra cause strutturali e strategiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fallisce Varta, il colosso tedesco delle batterie: oltre 3mila posti di lavoro a rischio

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