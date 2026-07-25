L' Europa senza batterie | fallita la tedesca Varta

Varta ha presentato istanza di insolvenza al tribunale di Stoccarda, evidenziando le gravi difficoltà strutturali dell'industria tedesca ed europea delle batterie. La decisione riflette problemi finanziari e di mercato che hanno colpito l'azienda, simbolo del settore. La richiesta di fallimento porta a una fase di incertezza per il settore delle batterie in Europa. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di crisi industriale e di trasformazioni nel settore energetico.

L'istanza di insolvenza presentata al tribunale di Stoccarda da Varta mette a nudo le drammatiche difficoltà strutturali che l'industria tedesca ed europea sta affrontando. La vicenda del produttore di batterie evidenzia in modo chiaro gli ostacoli che soffocano la tenuta del manifatturiero continentale, a partire dall'incapacità di reggere la spietata competizione sui costi con i rivali asiatici.Costa troppoQuesta sproporzione economica ha portato alla perdita di commesse vitali per la sopravvivenza dei fornitori locali. Il colpo di grazia per i conti di Varta è arrivato con la decisione di Apple di abbandonare l'azienda tedesca per affidare ai produttori cinesi le forniture delle batterie destinate agli auricolari AirPods. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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