Lavoro oltre 3mila assunzioni a maggio tra Novara e Vco | i profili più cercati e i settori che offrono più posti

Da novaratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A maggio 2026, le imprese delle province dell'Alto Piemonte hanno pianificato 5.560 assunzioni, rappresentando il 19,6% delle entrate totali previste a livello regionale. Tra queste, a Novara e Vco si sono registrate oltre 3.000 nuove assunzioni, con i settori più attivi e i profili professionali più richiesti che variano in base alle esigenze del mercato del lavoro locale.

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Sono 5.560 i contratti programmati dalle imprese delle province dell'Alto Piemonte (Biella, Novara, Verbania e Vercelli) per il mese di maggio 2026, pari al 19,6% delle entrate complessive previste a livello regionale.A rivelarlo è il bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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