Lavoro oltre 3mila assunzioni a maggio tra Novara e Vco | i profili più cercati e i settori che offrono più posti

A maggio 2026, le imprese delle province dell'Alto Piemonte hanno pianificato 5.560 assunzioni, rappresentando il 19,6% delle entrate totali previste a livello regionale. Tra queste, a Novara e Vco si sono registrate oltre 3.000 nuove assunzioni, con i settori più attivi e i profili professionali più richiesti che variano in base alle esigenze del mercato del lavoro locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui