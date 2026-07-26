fakir oggi a bologna si rischia ancora

A Bologna, oggi si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La protesta è iniziata con un corteo ufficiale, poi degenerato in escalation di violenza. Durante gli incidenti, almeno 70 agenti sono rimasti feriti. La polizia ha usato mezzi antisommossa per disperdere la folla, che ha lanciato oggetti e danneggiato veicoli e infrastrutture nelle strade centrali della città.

Proviamo a riassumere così: il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo aver convocato una manifestazione di piazza, a tal punto incendiaria nei confronti della polizia da costare il ferimento di 70 agenti e oltre 200.000 euro di danni alla città, ieri mattina si è recato in questura (sic) per denunciare gravi minacce a suo carico arrivate via social dagli hater, tanto che per lui si starebbe valutando l’assegnazione di una scorta.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Fakir morto o ucciso dalla polizia

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