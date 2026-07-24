La TAC sul corpo di Fakir, morto a Bologna, mostra una compromissione delle vie respiratorie. Potrebbe essere stato soffocato dal sangue che ha riempito i suoi polmoni. Fakir aveva 42 anni e aveva subito un intervento prima di morire domenica in via Svevo, nel rione del Pilastro. L’autopsia è in corso per chiarire le cause del decesso.

Compromissione delle vie respiratorie. Forse Fakir è stato soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i suoi polmoni. è quanto emergerebbe da una una tac pre-autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un intervento degli agenti di Polizia domenica in via Svevo, al rione del Pilastro. Sarebbe emersa una compromissione delle vie respiratorie, come riporta oggi Il Messaggero, causata dal fatto che l'uomo sarebbe rimasto schiacciato col torace a terra per cinque minuti. «Non so nulla e aspetto che me lo dicano i consulenti, perché tra i vari quesiti c'eta anche l'analisi di questo... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - La tac di Fakir, morto a Bologna: forse è stato soffocato dal suo stesso sangue. Oggi l'autopsia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morte Fakir, c'è un tac: vie respiratorie compromesse e sangue nei polmoni. Oggi l'autopsiaUna tac effettuata prima dell'autopsia ha rilevato che il corpo di un uomo di 42 anni presenta vie respiratorie compromesse e sangue nei polmoni.

La colluttazione tra più persone, poi Fakir schiacciato per 5 minuti: i primi risultati della tac, oggi l’autopsiaI risultati preliminari della tac indicano che le vie respiratorie di Fakir sono state ostruite durante la colluttazione, quando è stato schiacciato...

Temi più discussi: Fakir, primi esami sul corpo. Ostruite le vie respiratorie. Schiacciato al suolo per 5 minuti; Grida che lo vogliono uccidere, la telefonata che chiedeva l’intervento della polizia per Fakir a Bologna; Morte Fakir, Meloni: Irresponsabile alimentare odio; Morte Fakir, Begaj denuncia il carabiniere sovranista che scrive: Uno in meno.

I risultati della tac: l’asfissia tra le probabili cause della morte dell’uomo, che soffriva di asma. Schiacciato al suolo per 5 minuti, ma non ci sono fratture. Si attende l’autopsia #Fakir #Bologna x.com

Caso Fakir, risultati della tac a Bologna: Torace schiacciato e vie respiratorie compromesse per 5 minutiUna compromissione delle vie respiratorie. È quanto emerge dalla tac che è stata eseguita sul corpo di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia, domenica scorsa, ... ilmattino.it

La colluttazione tra più persone, poi Fakir schiacciato per 5 minuti: i primi risultati della tac, oggi l’autopsiaI primi risultati medici su Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia, avrebbero confermato che erano state ostruite le vie respiratorie quando ... fanpage.it

Abbigliamento: alla gente piace venire inculata reddit