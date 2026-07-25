Anche Bersani ha fatto riferimento a Bologna, affermando che Fakir è “l’uomo ucciso”. La frase si inserisce nel contesto delle tensioni dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con alcuni agenti rimasti feriti. La discussione si concentra sulle parole usate per descrivere i protagonisti delle proteste, senza che siano state espresse solidarietà verso gli agenti coinvolti negli episodi di violenza.

Nel tentativo di difendere il sindaco Matteo Lepore, dopo la guerriglia urbana messa in atto a Bologna da antagonisti, collettivi e centri sociali rossi un nuovo scivolone arriva dalla sinistra. Se Romano Prodi nell’intervista al Quotidiano Nazionale è arrivato addirittura a mettere in dubbio la ‘matrice’ delle devastazioni di piazza per non far dimettere il primo cittadino, un altro ‘padre nobile’ ex dem ed emiliano ha regalato agli italiani una perla degna di nota: Pier Luigi Bersani. “In Francia, Germania e Spagna le manifestazioni violente finiscono con centinaia di arresti: in Italia i poliziotti hanno le mani legate” Paolo Liguori a #4disera News pic. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Dopo Prodi anche Bersani scivola su Bologna: Fakir è “l’uomo ucciso”. E verso gli agenti feriti ancora nessuna solidarietà

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