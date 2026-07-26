Fakir morto a Bologna la famiglia rompe il silenzio | parole strazianti

A pochi giorni dalla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, la famiglia ha deciso di parlare, chiedendo chiarimenti sui fatti avvenuti durante il fermo nel quartiere Pilastro. La famiglia ha espresso dolore e desiderio di capire cosa sia successo, rompendo il silenzio dopo la tragedia. Restano ancora molte domande senza risposta sulla dinamica dell’incidente e sulle circostanze della morte. La procura ha avviato un’indagine per approfondire le cause dell’accaduto.

Una morte che continua a sollevare interrogativi, mentre il dolore dei familiari si intreccia con l’attesa di risposte. A pochi giorni dalla tragedia che ha scosso Bologna, la famiglia di Abderrahim Fakir rompe il silenzio e chiede di fare chiarezza su quanto accaduto durante il fermo nel quartiere Pilastro. Abderrahim Fakir, la famiglia chiede verità dopo il video della morte. «Mi è crollato il mondo addosso, ho perso mio fratello, voglio sapere perché». Sono le parole affidate alla stampa da Mohamed Fakir, fratello del 42enne morto domenica scorsa durante un intervento delle forze dell’ordine. Come riporta Leggo, la famiglia ha scelto il momento della Sadaqa, la cena comunitaria organizzata in memoria di Abderrahim, per lanciare un appello alla verità e alla giustizia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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