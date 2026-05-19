Dopo giorni di notizie che hanno riempito le pagine di cronaca, a Modena si respira ancora un’aria di incertezza. La famiglia coinvolta ha deciso di parlare, rompendo il silenzio che si era instaurato nelle ultime settimane. Le immagini e gli aggiornamenti si sono susseguiti senza sosta, lasciando gli italiani senza parole. Ora, con le dichiarazioni della famiglia, si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto, anche se molte domande restano ancora senza risposta.

Dopo giorni segnati da paura, immagini drammatiche e continui aggiornamenti, attorno alla vicenda che ha sconvolto Modena resta un silenzio pesante. Da una parte ci sono i feriti, le famiglie coinvolte e una città ancora sotto shock per quanto accaduto nel centro cittadino. Dall’altra, invece, ci sono le domande che continuano ad emergere: cosa può portare una situazione a degenerare in modo così improvviso? C’erano segnali che avrebbero potuto far capire qualcosa prima? Nelle ultime ore, però, qualcosa si è mosso. Attraverso il loro avvocato, i familiari di Salim El Koudri hanno deciso di far emergere il loro stato d’animo e raccontare ciò che stanno vivendo dopo i fatti che hanno travolto la loro vita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Salim El Koudri, la famiglia rompe il silenzio: italiani senza parole

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