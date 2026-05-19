Modena Salim El Koudri | la famiglia rompe il silenzio italiani senza parole

Dopo un episodio di violenza avvenuto recentemente a Modena, la famiglia di Salim El Koudri ha deciso di parlare, rompendo il silenzio. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che ha coinvolto cittadini italiani e stranieri. La vicenda ha suscitato reazioni di sorpresa e sconforto tra la popolazione locale, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire i fatti. Nessuna altra informazione sulle circostanze o sulle persone coinvolte è stata resa nota al momento.

Ci sono storie che, dopo l’esplosione di violenza, lasciano dietro di sé un vuoto impossibile da riempire. Un silenzio che pesa nelle case, nei corridoi degli ospedali, nelle chat di paese. E mentre la città prova a rimettere insieme i pezzi, una domanda continua a tornare: com’è possibile che tutto questo sia accaduto così? Nelle ore successive al dramma, tra indagini e ricostruzioni, emerge un dettaglio che spiazza molti: chi gli è più vicino non cerca scuse, non alza muri. Anzi. Chiede solo di sapere come stanno le persone ferite. E lo fa con una lucidità che, in mezzo allo choc, fa ancora più male. La famiglia di Salim El Koudri, 31 anni, ha deciso di rompere il silenzio attraverso il suo legale, Fausto Giannelli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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