Un video mostra sangue sull’asfalto e un incidente non specificato. Anselmo commenta che c’è una “ansia di narrazione difensiva”. La vicenda è paragonata a quella di Aldrovandi. Le immagini sono state diffuse online e il filmato è al centro di discussioni pubbliche. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle persone coinvolte. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Il canto delle sirene In un video si vede del sangue sull’asfalto. Anselmo: «C’è ansia di narrazione difensiva» Il canto delle sirene In un video si vede del sangue sull’asfalto. Anselmo: «C’è ansia di narrazione difensiva» Cronista politico, si occupa per lo più di giustizia e ingiustizia. Ha scritto alcuni libri, l’ultimo è “La pista anarchica” (Editori Laterza) Cronista politico, si occupa per lo più di giustizia e ingiustizia. Ha scritto alcuni libri, l’ultimo è “La pista anarchica” (Editori Laterza). 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Fakir, la verità schiacciata. «Fanno come con Aldrovandi»

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