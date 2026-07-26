Una pozza di sangue si è formata sull’asfalto, vicino al corpo di Abderrahim Fakir, che giaceva con la bocca aperta. I medici hanno riscontrato un’emorragia da schiacciamento ai polmoni, che risultavano pesare il doppio rispetto a quelli sani a causa del sangue accumulato. Fakir è stato dichiarato morto sul posto. La scena mostra il sangue che si diffonde sul manto stradale, con il corpo disteso e senza vita.

Una chiazza di sangue sull’asfalto, fuoriuscito dalla bocca spalancata di Abderrahim Fakir quando ormai era già morto, e i suoi polmoni talmente pieni di sangue da pesare il doppio del normale. Questi due dati - il primo emerso da una testimonianza video, il secondo in sede di accertamenti autoptici - danno contezza di quanto l’emorragia interna sia stata massiva ed estesa. Nel nuovo filmato choc circolato ieri, e immortalato da uno dei residenti del quartiere Pilastro di Bologna, si vede infatti il momento in cui alcuni agenti della polizia scientifica tolgono il telo di plastica con cui era stato coperto il cadavere del 42enne di origini marocchine, disteso supino a terra, nel punto in cui era morto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fakir e la pozza di sangue a terra. I polmoni pesavano il doppio per un?emorragia da schiacciamento

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