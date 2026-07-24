L'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir rivela sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Questi sono alcuni dei risultati preliminari emersi dall'esame. Restano da chiarire le responsabilità dei poliziotti coinvolti nel fermo del 42enne. La procura sta ancora valutando i dettagli emersi dall'autopsia.

Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero questi, a quanto si apprende, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o a una eccessiva compressione., Prima della sua tragica morte, Abderrahim Fakir sarebbe stato preso in carico dal centro di salute mentale a Bologna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fakir, i primi risultati dell'autopsia: "Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento" | Resta da stabilire la responsabilità dei poliziotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Fakir, l’esito dell’autopsia: «Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento». Ad agosto aveva appuntamento con lo psichiatra

Morte Fakir, sangue nei polmoni del 42enne: la conferma dall’autopsiaL’autopsia sul 42enne deceduto a Bologna ha confermato che i suoi polmoni erano pieni di sangue, come già evidenziato dalla Tac effettuata ieri.

Temi più discussi: Fakir muore durante l’intervento: chi erano davvero i soccorritori presenti sulla scena?; Il video del tentativo dei sanitari del 118 di rianimare Fakir: Durante le manovre era ammanettato e legato; Perché Mario Roggero non può essere candidato e la grazia resta un’ipotesi lontana; Sondaggi politici, Meloni perde voti mentre il campo largo resta avanti: Vannacci ancora sopra la Lega.

Morte Fakir, cosa dicono le linee guida sui fermi di Polizia: No posizione prona e compressione del torace reddit

L'autopsia su Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento. La difesa degli agenti: 'Nessuna azione violenta dei due poliziotti'Ci vorranno 90 giorni per completare gli esami autoptici: 'È un caso molto complesso'. Il 42enne era seguito da un centro di salute mentale. Il ministro dell'Interno, Piantedosi: 'Dai video emerge la ... ansa.it

Il legale di Fakir dopo l'autopsia: 'Credo emerga un'asfissia da compressione'È stato un esame molto complesso, bisogna attendere gli esiti degli approfondimenti eseguiti. Lo ha detto il medico legale Benedetto Vergari, consulente dei quattro volontari della Croce Rossa prese ... ansa.it

Google distrazione(TG:e10838).ntf - Results on X | Live Posts & Updates x.com