L’autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir ha rivelato sangue vivo nei polmoni e un torace schiacciato. Questi elementi sono stati individuati durante l’esame, condotto dopo il suo decesso avvenuto mentre era sotto controllo delle forze dell’ordine. Resta da chiarire se gli agenti coinvolti abbiano causato i danni o se siano stati provocati da altri fattori.

Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Sarebbero questi, a quanto si apprende da diverse fonti, alcuni degli elementi emersi dall'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato fermato da due agenti. Resta però da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita oppure sia sopravvenuto 'post mortem' per le manovre rianimatorie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morte di Fakir, l’autopsia: sangue nei polmoni e schiacciamento del torace. Ma è da accertare se siano stati i poliziotti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AUTOPSIA FAKIR, EMERGONO SANGUE NEI POLMONI E SCHIACCIAMENTO. LA DIFESA DEGLI AGENTI

Notizie e thread social correlati

Fakir, i primi risultati dell'autopsia: "Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento" | Resta da stabilire la responsabilità dei poliziottiL'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir rivela sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento.

Morte Fakir, autopsia conferma "sangue vivo nei polmoni e schiacciamento", ma legale degli agenti: "Nessuna azione violenta"L’autopsia sulla vittima ha confermato la presenza di sangue vivo nei polmoni e uno schiacciamento.

Temi più discussi: Così è morto Fakir: l'arrivo della volante, l'ambulanza senza medico, i soccorritori fermi fino all'ok dei poliziotti. Quegli ultimi 38 minuti; Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agenti; Le domande che solleva la morte di Abderrahim Fakir - Annalisa Camilli; Caso Fakir, Meloni: 'Fatto inaccettabile'. Schlein: 'Stato ha fallito'.

L'inchiesta sulla morte di Abderrahim #Fakir a #Bologna. I primi esiti dell'autopsia confermerebbero quanto emerso dalla tac: la presenza di sangue nei polmoni. L'uomo, si ipotizza, sarebbe morto per soffocamento. #Tg3 x.com

Morte di Fakir, l'autopsia conferma quanto emerso dalla Tac: cosa è stato accertatoMorte di Fakir: confermati sangue nei polmoni e vie aeree ostruite, resta da accertare l'origine dell'emorragia. Entro 90 giorni gli esiti. notizie.it

Morte Fakir, esito autopsia: sangue nei polmoni e schiacciamento ma dubbi su causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte di Abderrahim Fakir a Bologna, oggi attesa l’autopsia. Proseguono le indagini ... tg24.sky.it