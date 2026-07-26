Sul pavimento, vicino alla testa di Fakir, si vede una chiazza di sangue abbastanza ampia. L’immagine è stata catturata mentre un’operatrice della scientifica rimuoveva il lenzuolo con cui copriva il corpo, per eseguire i rilievi. Fakir è sdraiato a terra e presenta sangue sul volto, visibile chiaramente nell’inquadratura. La scena si svolge in un'area delimitata, con personale in divisa impegnato nelle operazioni di indagine.

C’è sangue sul volto di Abderrahim Fakir e un’altra chiazza, abbastanza copiosa, sotto la sua testa, quando una poliziotta della Scientifica toglie il lenzuolo per fare i rilievi. I piedi sono ancora legati. Pochi secondi che qualcuno domenica, subito dopo la morte del 42enne al quartiere Pilastro di Bologna, mentre si sentono in sottofondo le grida di disperazione di qualche familiare dell’uomo, è riuscito nonostante lo sconcerto del momento a filmare. Su come Abderrahim si sia provocato quelle ferite che lo hanno fatto sanguinare è il difensore dei due poliziotti Gabriele Bordoni, incrociando le immagini della webcam del 23enne, le... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Fakir e il video con la chiazza di sangue sotto la testa, la difesa dei poliziotti: «Si è ferito strisciando a terra»

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Fakir, spunta un nuovo video: chiazze di sangue sotto la testa

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