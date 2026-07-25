Un video pubblicato da un sito online mostra alcuni momenti successivi alla morte di un giovane di origini marocchine durante un intervento della polizia a Bologna. Nel filmato si vede una chiazza di sangue, che il legale del giovane ha attribuito a una violenta aggressione, mentre la versione degli agenti sostiene che si sia procurato due tagli strisciando a terra. La famiglia del ragazzo ha richiesto chiarimenti sulla dinamica dei fatti.

Novità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 24enne di origini marocchine che ha perso la vita durante un intervento della polizia a Bologna. Un nuovo video pubblicato dal sito online di Repubblica mostra alcuni istanti successivi alla morte. Nelle immagini si vede un agente della polizia scientifica mentre rimuove il telo che copre il corpo. Sotto la testa compare una macchia di sangue, mentre, secondo quanto rivela il quotidiano, sangue è presente anche sul volto (ma ovviamente non si vede perché è coperto). Fakir, il nuovo video con la chiazza di sangue sotto la testa. Particolari tutti ancora da chiarire che si intrecciano con i risultati dell’autopsia effettuata al Sant’Orsola che riportano la presenza di sangue nei polmoni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il nuovo video con la chiazza di sangue. Il legale di Fakir: lo hanno picchiato. La difesa degli agenti: si è procurato due tagli strisciando a terra

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Caso Fakir, il nuovo video in cui si vede chiaramente una grande macchia di sangue sotto la testa

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L’inchiesta sulla morte di Abderrahim #Fakir: in attesa degli esiti dell’autopsia, i primi risultati avrebbero riscontrato tracce di cocaina nel corpo dell’uomo e nessuna frattura. In un nuovo video, macchie di sangue sotto la testa. #Tg1 Leonardo Zellino x.com

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