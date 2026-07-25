minacce web a lepore dopo gli scontri pro fakir il sindaco di bologna denuncia

Il sindaco di Bologna ha presentato una denuncia-querela in Questura il 24 luglio, dopo aver ricevuto minacce sui social network. Le minacce sono state inviate in seguito agli scontri avvenuti nel centro della città durante una manifestazione a sostegno di un attivista. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle minacce o sul numero di messaggi ricevuti è stato reso noto.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si è presentato venerdì 24 luglio in Questura dove ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute a seguito degli scontri avvenuti nel centro cittadino durante la manifestazione per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Non solo attacchi "pubblici" sui social, scrive il quotidiano: il primo cittadino avrebbe ricevuto messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo., L'ufficio legale di Palazzo d'Accursio, come anticipato... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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