F1 pagelle GP Ungheria 2026 | Antonelli solido Norris impeccabile Ferrari pasticciona

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Ungheria 2026, Lando Norris della McLaren ha vinto la gara, interrompendo un digiuno di successi. Antonelli si è mostrato solido, mentre la Ferrari ha commesso diversi errori durante la corsa. Norris ha ottenuto il massimo dei voti, dimostrando una prestazione impeccabile in un weekend che si è concluso con la sua vittoria.