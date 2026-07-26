F1 pagelle GP Ungheria 2026 | Antonelli solido Norris impeccabile Ferrari pasticciona
Durante il Gran Premio di Ungheria 2026, Lando Norris della McLaren ha vinto la gara, interrompendo un digiuno di successi. Antonelli si è mostrato solido, mentre la Ferrari ha commesso diversi errori durante la corsa. Norris ha ottenuto il massimo dei voti, dimostrando una prestazione impeccabile in un weekend che si è concluso con la sua vittoria.
PAGELLE GP UNGHERIA F1 2026. Lando Norris (McLaren) – Voto 10 Risposta da campione nel momento in cui serviva. Norris interrompe il digiuno di successi con una vittoria di enorme peso, costruita su un weekend praticamente perfetto. Al via perde momentaneamente la leadership a favore di Piastri, ma non si lascia condizionare e, una volta ripreso il comando, detta il ritmo con autorevolezza. Gestione impeccabile delle gomme, passo gara irraggiungibile e sangue freddo nei momenti decisivi: un successo che rilancia con forza le sue ambizioni. Max Verstappen (Red Bull) – Voto 8,5 Quando la Red Bull non è più la vettura dominante del passato, Verstappen continua a fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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