Il Gran Premio d’Ungheria si svolgerà domenica 26 luglio sul circuito dell’Hungaroring, rappresentando l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. La gara è considerata molto interessante e potrebbe riservare diversi risultati. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e in tv, con orario di inizio da comunicare. La competizione si prevede aperta a molte possibilità, senza favoriti certi.

Domenica 26 luglio andrà in scena il GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Un sabato convulso ha caratterizzato il week end. Le penalità comminate a Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli, leader del campionato, hanno dato un volto diverso alla griglia di partenza. Dalla pole-position ci sarà Lando Norris, a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Ungheria 2026: orario gara, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Moto3, GP Ungheria: gli highlights della gara del Balaton Park

Notizie e thread social correlati

F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orario gara, programma, streamingOggi si svolge il Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, decimo appuntamento della stagione e penultimo prima della pausa estiva.

F1 oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orario gara, programma, streamingIl Gran Premio di Gran Bretagna 2026 si svolge oggi a Silverstone, nona gara del campionato di Formula Uno.

Temi più discussi: Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Gp Ungheria: orario e dove vederle in tv; F1 in Ungheria: oggi la conferenza piloti in LIVE STREAMING; F1 GP Ungheria: gli orari di Budapest, dove vedere la gara in Tv e streaming; F1 oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari prove libere, programma 24 luglio, streaming.

#norris farà di tutto per salire sul podio... il richiamo del trofeo da rompere è forte! Aspettiamo le decisioni su #hamilton e #antonelli. E basta piagnistei in TV! #HungarianGP #F1 Ungheria: Norris e la McLaren tornano in pole, davanti alle Ferrari x.com

Dove trovare uno streaming F1 Live stabile per la gara di oggi? reddit

Qualifiche F1 GP Ungheria: orario e dove vedere in tv le Ferrari di Hamilton e LeclercIl GP di Ungheria è in programma domani (ore 15), l'11ª gara, l’ultima prima della sosta estiva: sul lento circuito dell’Hungaroring (4.381 metri) verranno percorsi 70 giri. Oggi alle ore 12.30-13.30 ... corrieredellosport.it

F1 oggi in tv, GP Ungheria 2026: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming, differita TV8Sabato 25 luglio andrà in scena la seconda giornata dell'undicesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell'Hungaroring, piloti e team saranno ... oasport.it