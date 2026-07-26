F1 oggi in tv GP Ungheria 2026 | orario gara programma streaming

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Premio d’Ungheria si svolgerà domenica 26 luglio sul circuito dell’Hungaroring, rappresentando l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. La gara è considerata molto interessante e potrebbe riservare diversi risultati. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e in tv, con orario di inizio da comunicare. La competizione si prevede aperta a molte possibilità, senza favoriti certi.

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Domenica 26 luglio andrà in scena il GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring   si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00  e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Un sabato convulso ha caratterizzato il week end. Le penalità comminate a Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli, leader del campionato, hanno dato un volto diverso alla griglia di partenza. Dalla pole-position ci sarà Lando Norris, a precedere la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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