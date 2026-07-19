Oggi si svolge il Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, decimo appuntamento della stagione e penultimo prima della pausa estiva. Dopo tre sessioni di prove libere e le qualifiche, si corre sul circuito di Spa-Francorchamps. La gara è trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La competizione si disputa in condizioni climatiche variabili, con temperature che influenzeranno le strategie dei team.

Dopo tre sessioni di prove libere e le qualifiche è arrivato finalmente il giorno del Gran Premio del Belgio 2026, decimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno e penultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. Occhi puntati sulla magica pista di Spa-Francorchamps per una delle gare più iconiche dell’intero panorama del motorsport internazionale, che segna inoltre una tappa significativa nella corsa al titolo iridato. A distanza di 17 anni dall’ultima volta (Giancarlo Fisichella con la Force India) un pilota italiano tornerà a partire dalla pole position nel circuito delle Ardenne, con Kimi Antonelli che non avrà nessuno davanti a sé in griglia e sarà il favorito principale per il successo sulla sua Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orario gara, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, Belgio-Iran 0-0: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streamingDomenica 3 maggio si corre il Gran Premio di Miami, terza tappa del Mondiale 2026 di Formula 1.

F1 oggi in tv, GP Gran Bretagna 2026: orario gara, programma, streamingIl Gran Premio di Gran Bretagna 2026 si svolge oggi a Silverstone, nona gara del campionato di Formula Uno.

Temi più discussi: Il Mondiale di Formula 1 a Spa: tutto il PROGRAMMA, oggi le qualifiche; F1 GP Belgio: gli orari di Spa-Francorchamps, dove vedere la gara in Tv e streaming; Orari TV GP Belgio 2026: Spa in diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; Formula 1, oggi prove libere Gp Belgio: orari e dove vederle in tv.

Tutti gli #orari del weekend che ci attende... F1 Belgio, WRC Estonia, GTWC Misano, Indycar Nashville: gli orari del weekend in TV x.com

F1 2026 - Orari e dove vedere il GP del Belgio in TV e in Streaming reddit

F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orario gara, programma, streamingDopo tre sessioni di prove libere e le qualifiche è arrivato finalmente il giorno del Gran Premio del Belgio 2026, decimo atto stagionale del Mondiale di ... oasport.it

Qualifiche F1, Gp del Belgio: orario, dove vederle in tv e in streamingPiloti in pista oggi a Spa per la corsa alla pole position: tutte le indicazioni per seguire il sabato del motorsport ... corrieredellosport.it