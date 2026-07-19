F1 oggi in tv GP Belgio 2026 | orario gara programma streaming

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge il Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, decimo appuntamento della stagione e penultimo prima della pausa estiva. Dopo tre sessioni di prove libere e le qualifiche, si corre sul circuito di Spa-Francorchamps. La gara è trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La competizione si disputa in condizioni climatiche variabili, con temperature che influenzeranno le strategie dei team.

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Dopo tre sessioni di prove libere e le qualifiche è arrivato finalmente il giorno del Gran Premio del Belgio 2026, decimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno e penultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. Occhi puntati sulla magica pista di Spa-Francorchamps per una delle gare più iconiche dell’intero panorama del motorsport internazionale, che segna inoltre una tappa significativa nella corsa al titolo iridato. A distanza di 17 anni dall’ultima volta (Giancarlo Fisichella con la Force India) un pilota italiano tornerà a partire dalla pole position nel circuito delle Ardenne, con Kimi Antonelli che non avrà nessuno davanti a sé in griglia e sarà il favorito principale per il successo sulla sua Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

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