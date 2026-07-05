F1 oggi in tv GP Gran Bretagna 2026 | orario gara programma streaming

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 si svolge oggi a Silverstone, nona gara del campionato di Formula Uno. La corsa è in programma nel pomeriggio, con orario di partenza ancora da definire. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. I piloti sono pronti a scendere in pista per le ultime qualifiche prima del via.

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Ultime ore di attesa a Silverstone in vista della partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La storica pista inglese sarà teatro di un nuovo capitolo della rivalità tra Mercedes e Ferrari, con Kimi Antonelli che scatta dalla pole position ed è il favorito d’obbligo per la vittoria dopo la prova di forza di ieri nella Sprint. Il bolognese può allungare ulteriormente in testa al campionato, ritrovandosi in griglia con alle spalle le Rosse di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre l’altra Freccia d’Argento guidata da George Russell occuperà la quarta piazzola dello schieramento.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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