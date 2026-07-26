Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, dominando sin dal primo giro. La gara si è conclusa con la sua dodicesima vittoria in carriera. La Ferrari non è riuscita a conquistare punti significativi in questa occasione.

AGI - Lando Norris ritrova il successo trionfando nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren, dopo un sabato perfetto, domina anche la domenica di gara sin dal primo giro, assicurandosi la sua dodicesima vittoria in carriera. Nonostante le difficoltà dimostrate venerdì, Max Verstappen (Red Bull) si conferma un fuoriclasse indiscusso e centra uno splendido quanto inaspettato secondo posto. Terza piazza per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che, partito dalla settima casella, ottiene il massimo risultato possibile allungando ulteriormente in testa al Mondiale nei confronti dei rivali. Occasione persa per la Ferrari. La Ferrari perde una grande occasione e resta giù dal podio: Charles Leclerc, scattato dalla seconda casella, chiude quarto davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, che paga 5" di penalità. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - F1, Norris trionfa in Ungheria. Occasione persa per le Ferrari

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